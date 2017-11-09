Aykut Kocaman'dan futbolculara: Şampiyonluğa inanmayan varsa hemen gitsin

Aykut Kocaman, takımı silkelemek için yapacağı konuşmayı hazırladı: İstifanın eşiğinden dönen tecrübeli çalıştırıcının ilk idmanda oyuncularıyla konuşmaması dikkat çekmişti.

Kocaman, Milli Takımlara giden ve sakat futbolcuların takıma katılmasını bekliyor. Aykut Kocaman, tüm takım bir araya gelince sarsıcı bir konuşma yapacak. Deneyimli hocanın "Ligde kredimiz kalmadı. Eğer şampiyonluğa inanmayan biri varsa gitsin" diyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının kötü izlerini silmeye çalışıyor. Karşılaşmanın hemen ardından yaptığı konuşmada "Fenerbahçeliler merak etmesin. Ortada bir başarısızlık var ve ben de kendi adıma gerekeni yapacağım" diyen teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali vermişti. Ancak 2 günlük sessizliğin ardından deneyimli çalıştırıcı bu kararından vazgeçerek önceki gün takımının başında idmana çıkmıştı. Ancak antrenmanda herkesin dikkatini tek bir konu çekti. Aykut Kocaman, idman boyu öğrencileriyle temas kurmazken daha çok Doktor Burak Kunduracıoğlu ile konuşmuştu. Kocaman'ın Milli Takımlara giden futbolcular ile sakatların fazlalığı nedeniyle 'şimdilik' sessizliğini koruduğu öğrenildi. Fenerbahçe tam takım olduğunda tecrübeli hoca da toplu bir görüşme gerçekleştirecek.

TÜM TAŞLAR DÖKÜLECEK

Aykut Kocaman'ın oyuncularına tatlı-sert bir konuşma yapması bekleniyor. İçeriğinde ise şampiyonluk yarışından hala kopmadıkları güçlü şekilde vurgulanacak. Kocaman'ın tüm takımı uyaracağı ve "Artık kredimiz kalmadı. Bundan sonra hata lüksümüz yok. Daha fazla puan kaybetmemeliyiz. Tüm maçlarımızı kazanarak devam etmeliyiz. Hala oynanacak 23 maç var. Şampiyonluk şansımız sürüyor. Eğer buna inanmayan varsa şimdi gitsin" sözleriyle net bir konuşma yapacağı belirtildi. Kocaman'ın çözüm için futbolcuları da dinleyeceği kaydedildi.

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