Aykut Kocaman'dan futbolcularına: Beşiktaş galibiyetiyle şampiyonluk yürüyüşümüz başladı

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-1 devirerek önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe'de sahadaki coşku içeride de devam etti.

Soyunma odasında şarkılar ve tezahüratlarla eğlenen oyuncularına katılarak hepsini tek tek kutlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı konuşmayla takımını daha da coşturdu. Sezona kötü başlamalarının olumsuzluk yarattığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Sizi herkes değersizleştirmeye çalıştı. Ama sizler ne kadar değerli olduğunuzu gösterdiniz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunuzu kanıtladınız" dedi.

ATEŞİ ALANYA'DA YAKTIK

Kırmızı kartlar ve çalınan penaltılara da değinen Kocaman, "Bu zaferi değersizleştirmek için çabalıyorlar. Hakem diyorlar, penaltı diyorlar, ofsayt diyorlar. Bunlara kafa yormayın. Alın terinizle mücadele ettiniz ve kazanmayı hak ettiniz. Alanya'da aldığımız galibiyetle ateşi yaktık ve şimdi de derbiyi kazandık. Bu takım ayağa kalkmıştır. Bu galibiyetle şampiyonluk yürüyüşümüz başladı. Size güveniyorum" diye konuştu.

Kariyerinde en fazla rakip olduğu üç takımdan biri olan Beşiktaş'a karşı 35 maça çıkan Aykut Kocaman, bu maçlarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Sabah