Aykut Kocaman'dan Galatasaray, Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından konuştu.

Aykut Kocaman Sivasspor galibiyetini değerlendirirken, kupadaki Beşiktaş maçı ve ligdeki Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında da konuştu.

Kocaman ilk olarak ligdeki durumlarını değerlendirdi ve ''Üstümüzdeki iki rakibin birbiriyle oynayacağı haftada, buradan kazanmaktan geçiyordu. Bugün bu galibiyetle, yarınki sonuca göre iki haftada farkı 6 ile 7 indirmiş olacağız. Kalan haftalarda ne kadar yetecek bilmiyorum. Galatasaray - Beşiktaş maçı da var. Bütün bunların yanında kazanmaktan başka bir şansımız yoktu'' dedi.

Sİvasspor maçı hakkında da konuşan Kocaman ''Sivasspor son derece sert ve organize bir takım. Üstümüzdeki 3 takımı da yenmeyi başarmış bir takım. İlk yarıda son derece yüksek yüzdeki pasla oynadık. Farkı arttıracak pozisyonlar da yakaladık. İkinci yarı maçı ya 3. golle sonuçlandırmamız gerekiyordu. Ancak burada problem yaşadık. Merkezde derin boşluklar bırakınca Sivasspor maçı kontrolüne aldı ve üzerimize gelmeye başladı. Bunlar bir tarafa kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim'' ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş ve ligde oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında da konuştu ve ''Kupada şunu söylemek mümkün. Avantaj sayılabilecek bir skorumuz var finale çıkmak adına. Ama aynı zamanda ezeli bir rakip, güçlü bir rakip var. Burada her şey kendi elimizde. Diğer taraftar ligde bizim kazanmamız yetmiyor. Şu an yarınki maçın sonucunu bekleyeceğiz. Yarın değil ama yarından sonra Beşiktaş'ı nasıl eleyebiliriz diye düşünmeye başlayacağız'' ifadelerini kullandı.

Savunma oynattığı eleştirileriyle ilgili konuşan başarılı teknik adam ''Söylediğiniz son derece doğru. Algı yönetiminin içinde anılmak istemiyorum. Ben bildiğim taraflarımla takımı yönetmeye çalışıyorum'' dedi.

Ligin ilk haftalarında çok puan yaşadıklarını da söyleyen Kocaman, ''İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik ve görevi bırakmıştım. Sonraki periyotta bir takım şeyler yerine oturdu. Bu maçı saymıyorum, Osmanlı maçından sonra 17 haftada en çok puan toplayan takım biziz 37 puanla'' ifadelerini kullandı.