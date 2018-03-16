Aykut Kocaman'dan Gomis'e özel önlem

Fenerbahçe’nin, derbi planında taraftarlar büyük önem taşıyor. Bu sezon iç sahada tribünlerden yeteri kadar destek alamayan sarı-lacivertliler, özellikle gol yendiğinde ya da maç berabere devam ettiğinde olumsuz tepkilerle karşı karşıya kalıyordu.

Bu ortam birçok futbolcunun performansını ve özgüvenini etkiliyordu. Ligin deplasmanda en etkili takımı olan sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar da bu durumun bir kanıtı olarak gösteriliyordu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, yarınki derbiyi taraftar desteği olmadan kazanmanın çok zor olduğunu biliyor. Bu nedenle tribünlerin de istediği bir oyun tarzı belirlemiş durumda. Kocaman ve ekibi maç içinde oyuncularından topun hızını ve şiddetini arttırmalarını istedi. Taraftarı kazanmak zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, bunun için de süratli ve çabuk oyunun etkili olacağını düşünüyor.

Bu sayede taraftarın da maçın içine girmesiyle birlikte istenen neticenin daha kolay gelme ihtimali söz konusu.

Ara pas uyarısı

Sarı-lacivertli takımın oyun planında uzaktan şutlar da etkili olacak. Özellikle belli bölümlerde Galatasaray orta sahası ve savunmasının kapanacağını düşenen teknik heyet buraları aşmanın da hesaplarını yaptı. Kalabalık savunmayı ara pasla aşmak zor olabilir. Ayrıca burada kaptırılacak toplar da hızlı hücumlara sebep verebilir. Bu nedenle teknik heyetten oyunculara ceza sahasına yakın bölgelerden şut atılması talimatı geldi.

Hafta içi yapılan çalışmalarda da bu konu üzerinde duruldu. Çalışmalardaki isabet oranı teknik heyeti memnun etti. Sarı lacivertli takımın derbi stratejisinde topa sert, temaslı bir oyun taktiği de bulunuyor. Rakibin direncini kırabilmek ve fizik üstünlüğünü kabul ettirebilmek için bu konu üzerinde duruluyor. Ayrıca bunun 90 dakikaya yayılması gerektiği de oyunculara ifade edildi.

Gomis’e engel

Teknik heyet ligin en etkili golcülerinden Gomis’in topla buluşmasını da engellemek istiyor. Golcü futbolcunun topla buluştuğu anda çok tehlikeli olduğunu ifade eden sarı-lacivertlilerin planı pas bağlantısını kesebilmek. Bunun için rakibin orta sahası ve kanatlarına baskı yapılıp oyun kurması ve Gomis’e pozisyon yaratmasının önüne geçilecek.

(Milliyet)