Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beraberlikle ilgili konuşan Aykut Kocaman, Maç öncesi rakip, durum, hepsi yan yana gelince, düşündüklerime yakın bir maç geçti. Bir şekilde öne geçeceğimizi tahmin ediyordum, problem orada oldu. Konyaspor'un golü gelince, dirençleri arttı. Önce şunu söylemeliyim, Konyaspor maçın ilk 20-25 dakikalık bölümünde, ligde 66 puan aldığı ve kupada finale giderkenki oyununu bize kabul ettirdi. Oyunu sakinleştiren, dinlendiren, pozisyon alan takım olamadık. Oyunu ve topu hızlandırmamızı kestiler. 20-25 dakikadan sonra rakip yarı sahaya yerleştik ama klasik tipte bir santraforumuz yoktu. Giuliano rakip ceza sahasında top alabiliyor ama Valbuena gerilere top almaya geliyor. Bu kabul edilebilir. İkinci yarıda skora daha yakın olacağımızı tahmin ediyordum ama Konyaspor'un özelliklerinden dolayı 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Bir hatadan yenen gol moralleri bozdu. Beraberlikten sonra fırsatlar yakaladık ama olmadı." dedi.

Şampiyonluk yarışında avantaj kaybettiklerine vurgu yapan Aykut Kocaman, "Devreye 35 puanla girmek moral verici olacaktı. Kaybettiğimiz avantajlardan bir tanesi bu oldu." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'ın yerine Oğuz Kağan Güçtekin'i oynatması sorulan Aykut Kocaman, "Oyuncularla ilgili karar vermek, kadro oluşturmak bu işin zor taraflarından bir tanesi. Bu bizim iç meselemiz. Bir takım kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor. Bu başka bir seviye. Başka şeyler oluyor." açıklamasını yaptı.