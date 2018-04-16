Aykut Kocaman'dan tepki! 'Ligin en fazla gol atan ikinci takımıyız ama...'

F.BAHÇE zirve yarışında zorlu Sivas deplasmanını kayıpsız geçerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Ancak Sarı-Lacivertli Kulübün Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın aklında ise Sivasspor maçı öncesi havalimanında Sarı-Lacivertli taraftarlarının kendisi hakkında yaptığı ağır eleştiriler kaldı. Kocaman, kendisine yapılan, ‘Hocam Konya’nın size ihtiyacı var. Biz hücum futbolu istiyoruz, Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz. Artık bizi hücum oynat, orta sahada Topal-Josef ikilisini görmek istemiyoruz’ tepkilerine net olarak bir yanıt verdi.

TAKIMI YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUM

2-1’lik Sivasspor maçı sonrası teknik heyeti ile yaptığı değerlendirme toplantısında havalimanında yapılan tepki ile ilgili de fikirlerini paylaşan deneyimli çalıştırıcının çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. Kocaman, bu toplantıda şunları söyledi: Ben artık bu algının kırılmasının imkansız olduğunu görüyorum. Ligde en çok gol atan ikinci takımız. Deplasmanda en çok gol atan takımız. Bu rakamlar sonrası gelen yorumlara bir anlam veremiyorum. Artık bu algı yönetiminin içinde anılmak istemiyorum. O kadar gol atmışız ama hale defansif oynadığımız söyleniyor.

3 PUAN ALSAYDIK FARKLI OLURDU

F.Bahçe, ligde attığı 58 golle ligin en çok gol atan ikinci takımı konumunda. Kanarya, 58 golün 25’ini deplasmanda attı. Bu rakamla dış sahada en çok gol atan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Deneyimli hoca, yaşanan şampiyonluk yarışı ile ilgili ise, “Evimizdeki Akhisar, G.Birliği ve Başakşehir maçlarında yaşadığımız puan kayıplarından en az birinde 3 puan alsaydık şimdi hesaplar farklı olacaktı. Kalan maçları kazanacağız” diye konuştu.

(Aksam)