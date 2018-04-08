Aykut Kocaman'dan Valbuena sürprizi

Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertliler, kümede kalma savaşı veren ve bu nedenle puan ya da puanlara çok ihtiyacı olan rakibi karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

BU doğrultuda takımın teknik patronu Aykut Kocaman da dünkü yemekte futbolcularına bazı uyarılarda bulundu. Osmanlıspor’un ligdeki yerinin kendilerini ilgilendirmediğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Biz kazanacağız ve rakiplerimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Geçen hafta Kayseri’de 5 golle güzel bir galibiyet aldık. Şimdi bunu devam ettirmeliyiz. İyi konstanre olup bir seri yakalamamız gerekiyor. Artık hataların telafisinin olmadığı bir dönemdeyiz. Son derece dikkatli oynamalıyız” ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ KÂBUS OLMUŞTU

HATIRLANACAĞI üzere F.Bahçe sezonun ilk yarısında Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken golü 89. dakikada çıkarken kaptırılan top sonrası ağlarında görmüştü. Bu maç sonrası istifa eden Kocaman, daha sonra görevine devam etme kararı almıştı.

Valbuena sürprizi

F.BAHÇE’DE son oynanan Kayseri maçının yıldızlarından Aatif bugün Osmanlı karşısında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Faslı yıldızın yokluğunda Alper’e görev verilmesi düşünülüyordu. Esasında milli oyuncunun performansından yana bir sorun da görülmedi ancak son iki taktik idmanda Valbuena ön plana çıktı. Aykut Kocaman’ın 11’de denediği Fransız yıldız göze girmeyi başardı.

OSMANLI maçının Ülker Stadı’nda oynanacak olması da hesaba katılarak bugün sarı-lacivertli ekipte Aatif’ın yerine Valbuena’nın ilk 11’de oynatılması planlanıyor. (Vatan)