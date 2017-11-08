Aykut Kocaman'ı istifadan geri döndüren nedenler ortaya çıktı

4 Kasım'da 1-1 biten Osmanlı maçı sonrası patlayan kriz, önceki akşam son buldu. 48 saatlik krizin perde arkasında neler yaşandı: "Gerekeni yapacağım" diyen Kocaman bu açıklamadan 5 dakika sonra özel aracıyla stattan ayrıldı. Geceyi

Ankara'da geçiren tecrübeli çalıştırıcı, telefonlarını kapattı. Pazartesi günü eşi Arzu Hanım'ın memleketi Gelibolu'da göründü. Aynı akşam saat 20.00'de İstanbul'a döndü ve Ali Yıldırım'la buluştu. Yıldırım, "Bu yola birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen gerçek bir Fenerbahçelisin, istifan bu kulübe zarardan başka bir şey vermez" dedi. Kocaman, "Yarın (Salı) Samandıra'da takımla birlikte idmanda olacağım" diyerek kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Ve sözünü tutup dünkü çalışmada yer aldı.

Başkan hocanın geri dönüşünün ardından;

1- Samandıra'daki yetkilerini artırdı.

2- Yönetim, futbolcuların tüm hareketlerini yakından gözlemleyecek.

3- Kocaman yalnız bırakılmayacak.

4- Hocanın sıkıntısı olduğunda çözümün parçası olacak.