Aykut Kocaman'ın Galatasaray maçı taktiği hazır

Galatasaray’ı yenerek tekrar şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin hocası defansın arkasına atılacak toplara güveniyor. Rakip savunmanın ağır olduğu tespitini yapan sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı idmanlarda bu konuya ağırlık verdi, golü getirecek ayrıntıları ezberletti.

Fenerbahçe teknik heyeti derbi hazırlıklarında sürekli hücum planları üzerinde duruyor. Sarı-lacivertliler maçı mutlak kazanıp tekrar şampiyonluk yarışına ortak olmanın hesaplarını yaparken, Aykut Kocaman savunma arkasına atılacak toplara güveniyor.

Başta Maicon olmak üzere rakip savunmanın ağır olduğu tespitini yapan Kocaman, son çalışmada bu konuya ağırlık verdi. Buna göre hücum oyuncuları kaleye sırtı dönük orta sahadan aldıkları topları geri verip, savunma arkasına sarkmaya çalıştı. Topu geri alan orta saha oyuncuları da etkili paslarla hücum hattını topla buluşturmaya gayret etti. Yapılan bu provanın yanısıra benzer şekilde bir başka çalışma daha yapıldı.

Bu sefer hücum oyuncuları kaleye sırtları yarım dönmüş şekilde orta sahadan top istediler. Boş alana ve koşu yoluna atılan toplarla takımın hücumcuları yine savunma arkasına sarkmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler maçı kazanmak için rakibinin savunmadaki her türlü hatasını değerlendirmek istiyor ve idmanlarda en ince ayrıntıya dikkat ediliyor.

Benzer şekilde Galatasaray’ın yan toplardaki zaafını bilen teknik heyet, bu konuya da ağırlık verdi. Özellikle Janssen, Souza, Neto ve oyuna girmesi durumunda Fernandao ile sarı-lacivertliler bu ataklarda etkili olmaya çalışacak. Antrenmanlarda bunun çalışması da yapılıyor.

Kadro aynı!

Sarı-lacivertli ekibin derbiye hangi kadro ile çıkacağı merak ediliyor. Cezası biten Skrtel’in yanısıra Evkur Yeni Malatyaspor maçına kulübede başlayan Janssen’in ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Bunun dışında takımda ciddi bir değişiklik beklenmiyor.

Son iki sezonu Mehmet Topal - Souza ikilisi ile oynayan Fenerbahçe bu iki futbolcunun benzer yapıda olması sebebiyle orta sahada istediği kadar etkili olamıyordu. Teknik Direktör Aykut Kocaman sonunda takımı daha fazla öne götürecek yeni ikiliyi buldu. Souza - Ozan artık orta sahadaki yeni ikili oldu. Birbirini tamamlayan bu iki futbolcunun uyumu savunma ve hücum hattı için büyük önem taşıyor. Bu yüzden derbide orta saha yine bu ikiliye emanet edilecek.

Ekici’yi derbi heyecanı yaktı

Sakatlığı sebebiyle Mehmet Ekici derbide forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilmişti. Kendini antrenmanlarda fazla zorlayan Ekici’nin adalesi üçüncü kez yırtıldı.

Futbolcunun kendini derbiye hazırlamak için yaptığı özel çalışmalar nedeniyle sakatlandığı ortaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısı kadro dışı olduğu için uzun süre futbol oynamayan Ekici, hâlâ bunun sıkıntısını yaşıyor. Malatyaspor maçı öncesi derbi maçına yönelik olarak yaptığı ekstra çalışmalarda sakatlanan tecrübeli oyuncu adeta kendi kendini yaktı.

(Skorer)