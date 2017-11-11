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Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Robin van Persie, Fernandao ve Aatif ile yollar ayrılacak

Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda ilk olarak ocak ayında Van Persie, Fernandao ve Aatif ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, sol bek, orta saha ve sol açığa takviye yapacak.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kötü gidişe durdurabilmek için gerekeni yapmaya hazırlanıyor. Osmanlıspor maçının ardından yaptığı "Ciddi bir başarısızlık var. Bunun bir faturası var. Ben kendi adıma gerekeni yapacağım. F.Bahçeliler rahat olsun" açıklamaları istifa edecek yorumlarına neden olsa da maçtan 2 gün sonra takımın başındaki yerini alan Kocaman devre arası transferine kilitlenmiş durumda.

Transfer yapabilmek için mevcut kadrodan bazı isimlerle yolları ayırması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzındaki isimler Robin van Persie, Fernandao ve Aatıf Chahechouhe. Hücum hattından 3 oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'nın transferde önceliği ise sol bek olacak.

BEHICH'TE ISRARCI

Sol bekte Hasan Ali ile İsmail Köybaşı'nın performansından memnun olmayan Kocaman bu bölgenin Bursasporlu Aziz Behich'le takviye edilmesini istiyor. Ancak Bursa cephesinden yapılan "Ayrılması mümkün değil" şeklindeki açıklamalar sarı-lacivertlilerin işinin bir hayli zor olacağını ortaya koyuyor.

Aykut Kocaman 2. takviyeyi Valbuena'nın bölgesi olan sol kanada istiyor. Buranın da güçlendirilmesinin ardından Fransız yıldızın da sağ kanada çekilmesi planlanıyor.

3. oyuncu ise Josef de Souza'nın yanına alınacak. Bu durumda Mehmet Topal'ın ardından Ozan Tufan'ın da forması tehlikeye girecek.

Sampiy10

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