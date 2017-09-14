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Aykut Kocaman'ın transfer listesinin bir numarası Valbuena, diğerleri...

Yönetim, Aykut Kocaman’ın listesindeki isimler için büyük çaba harcadı. Finansal Fair Play sebebiyle zorluk yaşanmasına rağmen hocanın ilk tercihlerini kadroya katmak için uğraşıldı ancak Fransız oyuncu haricinde hep alternatif isimler alındı.

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Fenerbahçe’de transfer dönemi beklenenin aksine çok verimli geçmedi. Sarı-lacivertler on transfer yapmış olsa da Valbuena dışında alınan oyuncuların tamamı ilk tercih değildi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın listesinde yer alan isimler için büyük çaba sarf edildi. Finansal Fair Play kısıtlaması sebebiyle zorlanan yönetim, buna rağmen hocasının ilk tercihlerini kadroya katmak için büyük gayret verdi. Ancak farklı sebeplerle alternatif isimler getirildi.

Zaman kaybı

Sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve hücum hattı için ilk tercihlerini alamadı. Bununla birlikte ilk tercih olarak gelen tek isim olan Valbuena üzerine sistem kurulmaya çalışıldı.

Transfer çalışmalarında liste başı isimler için uzun süre uğraş veren yönetim bu isimler gelmeyince ciddi bir zaman kaybetmiş oldu. Bu nedenle Mayıs - Haziran ayında bitirilmesi planlanan transferler Eylül ayında sona erdi. Sarı-lacivertliler bunun sıkıntısını ciddi şekilde yaşıyor.

Yeni bir sistem kurmaya çalışan teknik ekip ancak transfer döneminin kapanmasıyla birlikte bu çalışmalara gerçek anlamda başlayabilmiş oldu.

Sarı-lacivertliler; Lucas Lima, Ben Arfa, Bacca, Gustavo Gomez, Niang, Clichy, Emre Mor, Lucas Perez gibi isimlerlerin transfer için uzun süre uğraş verse de istediği sonucu alamayınca diğer isimlere yönelmişti.

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