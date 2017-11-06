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Aykut Kocaman'ın yöneticileri arayarak, 'takımdaki bazı futbolcular beni sattı' dediği belirtildi

Takım otobüsüne binmeyen Aykut Kocaman’ın, yöneticileri telefonla arayarak takımdaki bazı isimlerin kendisini sattığını söyledi.

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Basın toplantısında oyuncularını suçlayan ifadeler kullanan Kocaman’ın yöneticileri arayarak, “Bazıları beni sattı! ‘Kadroya giremiyoruz, oynamıyoruz’ diyenler sahaya çıktıklarında hiçbir şey yapmadı. Ben bu takımda devam edemem. Bana saygısı olmayanlarla yola devam etmek sadece zaman kaybı olur. Ben artık devam etmek istemiyorum” dediği öğrenildi.

Güneş

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