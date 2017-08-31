Aymen Abdennour resmen Marsilya'da
Adı sık sık Beşiktaş'la anılan tecrübeli defans oyuncusu Aymen Abdennour, Marsilya'ya imza attı.
Marsilya, bir dönem Beşiktaş'ın ilgilendiği Aymen Abdennour'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Marsilya, bir dönem Beşiktaş'ın ilgilendiği Aymen Abdennour'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.