Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Oscar, Shanghai SIPG'e transfer oldu!
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın Çin kulüplerinden Shanghai SIPG'e transferini resmen duyurdu.
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın Çin kulüplerinden Shanghai SIPG'e transferini resmen duyurdu.
Andre Villas-Boas'ın çalıştırdığı Shangai SIPG takımı ile anlaşan Oscar Chelsea 60 milyon Sterlin kazandırdı. Oscar böylece, Londra ekibinin bugüne dek sattığı en pahalı oyuncu oldu. Oscar'ın da, haftalık 90 bin sterlin olan maaşını 4'e katlayacağı belirtiliyor.
Aynı zamanda Brezilyalı yıldız Oscar, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyuncular arasındaydı...
İngiliz kulübü Chelsea, Oscar ve Shanghai SIPG transfer anlaşmasını resmi siteden böyle aktardı...
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