Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırıp Zico ile anlaşacak

Süper Lig'in ilk yarısında Gençlerbirliği deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetten sonra yönetime istifasını sunan, fakat başkan Ali Ay tarafından istifası kabul edilmeyen Hamza Hamzaoğlu ile bu sefer yollar ayrılıyor. Önce Trabzonspor'a dün de Ziraat Türkiye Kupası maçında Akhisarspor'a farklı mağlup olan 'Yeşil Timsahlarda' kaos ortamı devam ederken, taraftar baskına daha fazla dayanamayan yönetimin önümüzdeki günlerde Hamza Hamzaoğlu ile el sıkışıp vedalaşacağı belirtildi.

BURSASPOR ZİCO İLE ANLAŞACAK



Şu anda ligde 27 puanla 5.durumda olan Bursaspor Stancu, Jovic ve Onur Atasayar gibi oyuncuları kadrosuna dahil ederken, yönetimin Brezilyalı teknik adam Zico ile masaya oturmaya hazırlandığı,tecrübeli hocanın Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Şu anda Hindistan Ligi'nde Goa takımını çalıştıran 63 yaşındaki antrenör Türkiye'de daha önce iki sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor