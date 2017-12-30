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Ayşegül Günay'dan Galatasaray'a kötü haber

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılı oyuncu Ayşegül Günay'dan kötü haber geldi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılı oyuncu Ayşegül Günay'dan kötü haber geldi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Maç sonrasında kulüp doktorumuz tarafından yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği saptanmıştır." denildi.

Ayşegül Günay'ın, Bahçelievler Medical Park'ta operasyon geçireceği belirtilerek, "Ayşegül Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hızlı bir iyileşme süreci dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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