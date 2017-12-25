Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic dönemi resmen sona erdi
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic'le yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.
DHA
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