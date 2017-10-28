Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’la karşı karşıya gelecek. Son 4 maçında 2 mağlubiyet ve iki beraberlik alarak taraftarını üzen Siyah Beyazlılar, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılıp kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Kara Kartal’ı son 2 sezonda şampiyon yapan teknik direktör Şenol Güneş, takımını 4 maç sonra kazandırıp zirve yarışına tutunmak istiyor. Hafta boyunca oyuncularını bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan Güneş, bu karşılaşma öncesinde öğrencilerine ‘sürpriz’ bir sonuç istemediğini iletti.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve anlatımı STAR.COM.TR'DE...

Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Fofana, Welinton, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Vagner Love, Fernandes

Beşiktaş'ta sadece Caner

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında 1 futbolcu, cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Kara Kartal’ın tecrübeli sol beki Caner Erkin, 6 maçlık cezası sebebiyle bu akşamki mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Alanya'da büyük şok!

Aytemiz Alanyaspor’da şok gelişme. Mbilla ve Maniatis’ın sakat olduğu Güney ekibinde dün öğlen kaleci Remy ve Nskala gıda zehirlenmesi yaşadı. İki isim de büyük ihtimalle kadroda olmayacaklar.

Cezası 1’e indi

Ryan Babel’in cezasının 2 maçtan 1’e indirilmesi sonrasında Hollandalı oyuncusunu kadroya geri alma şansı doğan Güneş, bu akşam sahaya takımın ideal hücum hattını sürecek. Son olarak 5. haftada Fenerbahçe’yle oynanan mücadelede; Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Cenk Tosun’u birlikte bir lig karşılaşmasında birlikte görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş, 3 hafta sonra ideale dönüş yapacak. Birlikte görev yaptıkları Şampiyonlar Ligi’nde adeta fırtına gibi esen bu 4’lü, ligde kötü gidişte bulunan takımlarını kurtarmak için bu akşam sahada olacak.

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de ilk kez geçen sezon karşılaşmış, Beşiktaş iki maçta da sahadan 4-1’lik galibiyetler ile ayrılmıştı.