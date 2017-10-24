Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sahasında Edirnespor’u 2-0 mağlup ederek, tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sahasında Edirnespor’u 2-0 mağlup ederek, tur atladı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Onur Karabaş xx, Gökmen Baltacı xx, Deniz Caner Özaral xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Berkan Emir xx, Birol Parlak xx, Maniatis xxx, M’billa xx (Vagner Love dk. 42 xx), Yusuf Serdar Çoban xxx (Junior Fernandes dk. 61 xx) Lungu xxx, Landel xx (Emre Akbaba dk. 61 xx), Cenk Ahmet Alkılınç xxx, Emre Nefis xxx, Welinton Souza Silva xxx
Teknik Direktör: Safet Susic
Edirnespor: İbrahim Aydın x, Murad Damra Kaya xx, Cihan Güneş xx, Emirhan Özkan xxx, Kemal Emre Bozoğlu xx, Harun Akyel x, İsmael Kone xx (Mariko dk. 65 xx), Metin Çalışkan xx, Sabur Eser xx (Emre Gedik dk. 88 ?), Tolga Cengiz x, Yunus Namdar x (Batuhan Bozkurt dk. 85 x)
Teknik Direktör: Fikret Durak
Goller: Junior Fernandes (dk. 88), Vagner Love (dk. 90+3) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Metin Çalışkan (Edirnespor), Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.