Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aytemiz Alanyaspor, Dinamo Zagreb'ten Junior Fernandes'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb Kulübünden Junior Fernandes'i transfer etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezonunu ikinci yarısında takımlarında kiralık olarak forma giyen Fernandes'in kulübüyle yaklaşık 3 aydır transfer görüşmesi yaptıklarını belirtti.   

Uzun görüşmelerin ardından Dinamo Zagreb Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, kulüp başkanı Zdravko Mamiç'e anlayışı nedeniyle teşekkür ettiğini vurguladı.     

Çavuşoğlu, Fernandes'in iyi bir oyuncu olduğunu, takıma katılmasıyla ligde istedikleri sonuçları alacaklarına inandığını kaydetti.     

Çavuşoğlu, Fernandes ile yarın kulübün tesislerinde imza töreni gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cesur Karadenizli Kato'da Mehmetçik için mangal yaptı: Burayı piknik alanı yapacağız

Cesur Karadenizli Kato'da Mehmetçik için mangal yaptı: Burayı piknik alanı yapacağız

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA