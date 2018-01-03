Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı
Aytemiz Alanyaspor’da Safet Susic’ten boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. Karaman'ın yardımcısı eski G.Saraylı Volkan Arslan oldu.
Bugün sabah saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalayan Hikmet Karaman’ın sözleşmesinin 1.5 yıllık olduğu bildirildi. Karaman imza töreninde Alanyaspor’da yeni başarılar kazanmak istediğini ifade etti.
Hikmet Karaman'ın yardımcısı eski Galatasaraylı futbolcu Volkan Arslan oldu.
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