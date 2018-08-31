Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transferin son gününde Papiss Cisse'yi aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transferin son gününde yıldız bir ismi renklerine bağladı; Papiss Cisse...
İtalyan golcü Giampaolo Pazzini'den vazgeçen Alanyaspor yönetimi, Çin Ligi takımlarından Shandong Luneng forması giyen Papiss Cisse'de karar kıldı.
33 yaşındaki Senegalli golcü Papiss Demba Cissé, 2016'da Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
Çin'de 31 lig maçında oynayan Cisse, 16 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.
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