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Aytemiz Alanyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

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Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba (2) ve Fernandes kaydederken, Akhisarspor'un tek golü ise Muğdat'tan geldi.

Güney ekibi bu galibiyle rahat bir nefes alarak, puanını 31'e yükseltirken, Akhisarspor 34'de kaldı.

Alanyaspor iç sahadaki 5 galibiyetini elde ederken,  Akhisarspor üst üste oynadığı 4. maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

Gelecek hafta şampiyonluk adayları ile oynayacaklar

Ligde gelecek hafta iki takımı da zorlu rakipler bekliyor. Alanyaspor ligde gelecek hafta sahasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı ağırlarken, Akhisarspor'da evinde bir başka şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı konuk edecek.

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Caner, Mustafa Yumlu, Dany, Ömer, Serginho, Sissoko, Olcan, Muğdat, Larsson, Seleznov

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