Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic ayrılıyor mu? Açıkladı...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Antalyaspor'un özellikle daha iyi oynadığını dile getiren Susic, "Maça aslında iyi başladık, 1-0 öne de geçtik. Golden sonra da çok önemli pozisyon yakaladık. Onu değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyun daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

Susic, Antalyaspor'un kendilerinden daha çok üç puanı istediğini ve haklı bir galibiyet aldığını kaydetti.

Sakatlıklar ve kart cezalılarından dolayı ligde kötü haftalar geçirdiklerini anlatan Susic, "Sebep aramaya gerek yok, Antalya bizden daha iyi oynadı ve galip geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Susic, bir gazetecinin hafta içi basında yer alan takımdan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik iddiaları hatırlatması üzerine de, "Pazartesi günü toplantı olacak. Ne olacağını kısa süre içerisinde öğrenirsiniz. Türkiye liglerinde kötü bir seri yakaladığınız zaman antrenörün geleceği tartışılır. Biz de kötü bir seri yakaladık. İlk yarı 11 antrenör değişti. Pazartesi günü öğrenirsiniz." karşılığını verdi.