Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic ayrılıyor mu? Açıkladı...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı. 
 
Antalyaspor'un özellikle daha iyi oynadığını dile getiren Susic, "Maça aslında iyi başladık, 1-0 öne de geçtik. Golden sonra da çok önemli pozisyon yakaladık. Onu değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyun daha farklı olabilirdi" diye konuştu.
 
Susic, Antalyaspor'un kendilerinden daha çok üç puanı istediğini ve haklı bir galibiyet aldığını kaydetti.  
 
Sakatlıklar ve kart cezalılarından dolayı ligde kötü haftalar geçirdiklerini anlatan Susic, "Sebep aramaya gerek yok, Antalya bizden daha iyi oynadı ve galip geldi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Susic, bir gazetecinin hafta içi basında yer alan takımdan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik iddiaları hatırlatması üzerine de, "Pazartesi günü toplantı olacak. Ne olacağını kısa süre içerisinde öğrenirsiniz. Türkiye liglerinde kötü bir seri yakaladığınız zaman antrenörün geleceği tartışılır. Biz de kötü bir seri yakaladık. İlk yarı 11 antrenör değişti. Pazartesi günü öğrenirsiniz." karşılığını verdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA