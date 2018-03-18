Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kaza geçirdi
Göztepe maçı sonrası Aytemiz Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Göztepe maçı sonrası Aytemiz Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Alanyaspor'lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrasında kaza yaptı. Büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcular kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
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