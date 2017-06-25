Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Daniel Ricciardo oldu
Formula 1'de büyük olaylara sahne olan Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Daniel Ricciardo oldu.
Formula 1 Azerbaycan GP'sinde kazanan Daniel Ricciardo oldu. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel arasında yaşanan olayların damga vurduğu yarışta 2. Bottas, 3. ise Stroll oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Vettel, 4. olurken, Hamilton, 5. sırada yarışı tamamladı.
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