Aziz Behich: PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da forma giyen Aziz Behich, artık kariyerine Hollanda’da devam edecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da forma giyen Aziz Behich, artık kariyerine Hollanda’da devam edecek.
Aziz Behich transferi resmen açıklandı
Avustralyalı futbolcu, Hollanda’nın köklü kulüplerinden PSV’ye transfer oldu. PSV, bu transferi resmen açıkladı.
PSV ile Aziz Behich 2022’ye kadar sözleşme imzaladı
Yapılan açıklamada sözleşmenin 2022 tarihine kadar olduğu ifade edildi. Öte yandan Aziz Behich de transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Aziz Behich’ten transfer için ilk sözler
Behich yaptığı açıklamada, ”PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum. Çarşamba günü PSV - BATE maçını izledim, taraftarımız harikaydı" ifadelerini kullandı.
(AJANSSPOR)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.