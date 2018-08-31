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Aziz Behich: PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da forma giyen Aziz Behich, artık kariyerine Hollanda’da devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da forma giyen Aziz Behich, artık kariyerine Hollanda’da devam edecek.

Aziz Behich transferi resmen açıklandı

Avustralyalı futbolcu, Hollanda’nın köklü kulüplerinden PSV’ye transfer oldu. PSV, bu transferi resmen açıkladı.

PSV ile Aziz Behich 2022’ye kadar sözleşme imzaladı

Yapılan açıklamada sözleşmenin 2022 tarihine kadar olduğu ifade edildi. Öte yandan Aziz Behich de transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aziz Behich’ten transfer için ilk sözler

Behich yaptığı açıklamada, ”PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum. Çarşamba günü PSV - BATE maçını izledim, taraftarımız harikaydı" ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)

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