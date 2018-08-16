Aziz Behich'e PSV ve Atalanta talip oldu
Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behich'e Hollanda'dan PSV Eindhoven ve İtalya'dan Atalanta'nın talip olduğu belirtildi.
Süper Lig takımlarından Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behich, yurt dışına transfer olmak üzere.
HOLLANDA VE İTALYA
Avustralya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Aziz Behich ile Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven ve İtalya Serie A takımı Atalanta'nın ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.
AYRILIKLAR SÜRÜYOR
Ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'da bu sezon Ekong, Tite ve John Bostock ayrılmıştı.
Bursaspor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol bek, geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist kaydetmişti.
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