Aziz Çankırı, Beşiktaş başkanlığına adaylığını koyuyor
SÜLEYMAN Seba döneminde kulüpte fahri görev alan, Serdar Bilgili devrinde iki dönem yöneticilik yapan Aziz Çankırı Beşiktaş Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıkladı.
- StarSpor
SÜLEYMAN Seba döneminde kulüpte fahri görev alan, Serdar Bilgili devrinde iki dönem yöneticilik yapan Aziz Çankırı Beşiktaş Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıkladı. Çankırı, “Resmen açıklanmıyor ama kulübümüz mali yönden zor durumda. Beşiktaş için elimizi taşın altına koyuyoruz. Göreve geldiğimizde Süleyman Seba’nın yolunda ilerleyeceğiz” dedi.
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