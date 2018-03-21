Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Yıldırım '1907 Okul, 1907 Pota' projesi için Çanakkale'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün '1907 Okul 1907 Pota' projesi kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Proje çerçevesinde İdriskoru köyünde bulunan İbrahim Aydın  İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra  Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamlarında  ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları hediye etti.

Yıldırım, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda da Fenerbahçe'nin vefat eden  efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar'ın isminin verildiği Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışında yer aldı.

Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemine  dikkati çekerek, şunları kaydetti:

 "Bizim Çocuk ve  Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu '1907 Okul, 1907  Pota' projesi var. Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, nisan ayında da büyük  çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. 6 bine  yakın, şu anda müracaat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga'ya  geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Burada bugün Selçuk Yula ve Serkan  Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı anmak ve onlarla ilgili  hazırlanan eserleri yapmak ve açmak  bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk  duyduk. İnşallah gelecek yıllarda da Biga'ya geldiğimizde hep birlikte açmış  olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz."

Yıldırım, törenin ardından okul bahçesine fidan dikip ilçe merkezine  inşa edilen "Şehitler Çeşmesi"nin de açılışını yaptı.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık,  Doğtaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Biga Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Şadan Doğan  ile çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan Aziz Yıldırım, Biga ilçesinde bulunan Doğtaş Mobilya Üretim  Tesisleri'ni de ziyaret etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Dünya´ya terör mesajı: Cesareti olan varsa hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Dünya´ya terör mesajı: Cesareti olan varsa hodri meydan

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA