Aziz Yıldırım, Ali Koç'a kapılarını kapattı
Fenerbahçe’nin eski başkanının, halefi Ali Koç’un yaptığı, “Basketbolda şampiyon olursak kupayı Aziz Yıldırım ve yönetimi kaldırsın” önerisini kabul etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
- StarSpor
FENER’İN eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç’un ilk jestine kapıları kapattı. Yıldırım’ın, halefi Koç’un mazbata törenindeki “Basketbolda şampiyon olursak, kupayı eğer isterse eski başkanımız Aziz Yıldırım ve ekibinin kaldırmasını istiyorum” teklifine sıcak bakmadığı kaydedildi. Fenerbahçe Doğuş’un efsane başantrenörü Obradovic de Tofaş galibiyeti sonrası “En büyük arzum ikinci maçı Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yan yana izlemesi” temennisinde bulunmuştu.
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