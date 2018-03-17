Aziz Yıldırım antrenmana geldi

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında yarın Galatasaray ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

YÖNETİM İDMANDA

Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan İlhan Ekşioğlu ve kongre üyeleri tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izledi. Bir grup taraftar da Galatasaray maçı öncesinde tesislerde, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla bir araya geldi. Aykut Kocaman'a tatlı ikramında bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf da çektirdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.