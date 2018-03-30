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Aziz Yıldırım, Arjen Robben transferini bitirmek için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'de Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdüren Başkan Aziz Yıldırım, transfer için de düğmeye bastı. Aziz Yıldırım ve yönetiminin hedefinde büyük bir yıldız var.

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Aziz Yıldırım, Hollandalı yıldız Robben'i transfer etmek için kesenin ağzını açmış durumda.

Bayern Münih ile son sezonunu yaşayan Arjen Robben'e 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Her bir yıl için 4 milyon Euro garanti para önerilecek. Maç başı paralar da ilave edilecek.

Fenerbahçe, Robben'e bonservis ücreti ise ödemeyecek. Yıldız oyuncu sarı lacivertlilere "Evet" dediği an bedelsiz olarak Türkiye'nin yolunu tutacak ama 5 milyon Euro civarında bir imza parasının verilmesi de bu transfer için söz konusu.

Böylece Robben'in garanti parası 17 milyon Euro olacak. Arjen Robben'in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Sarı-Lacivertli yönetim ile Robben arasındaki görüşme Almanya'da olacak. Başka takımlardan da teklifler alan Robben için şu ana kadar en iyi parayı Fenerbahçe veriyor.

Hollanda futbolunun son dönemdeki yıldızlarının en başında gelen Robben'in, çubuklu formaya çok yakın olduğu konuşuluyor.

(Takvim)

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