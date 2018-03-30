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Aziz Yıldırım: Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz

Çırağan Sarayı'nda kürsüye çıktığında yapacağı açıklamaları merakla beklenen Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçelileri heyecanlandıracak farklı bir projeyle kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan adaylığını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği başkan Aziz Yıldırım'ın vereceği mesajlar merakla beklenirken Yıldırım'ın kulüp yapısında radikal bir değişime gitmeyi planladığı ve bu projeden üstü kapalı olarak bahsedeceği öğrenildi.

Genel kurul öncesi adeta Türkiye'nin dört bir yanında temaslarda bulunan Yıldırım ve kurmaylarının yaklaşık 2-3 aydır yurt dışında ünlü bir futbol adamıyla görüştüğü anlaşmanın son aşamasına geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın etrafı tarafından "çılgın bir proje" olarak tarif edilen modelle ilgili önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı bir sunup yapacağı öğrenildi. Başkan Yıldırım'ın futbolu yeniden planlayıp yapılandıracak bu ünlü isimle ilgili isim vermemesinin sebebinin, o kişinin Dünya Kupası sonuna kadar ülke federasyonuyla sözleşmesinin sürmesi olarak gösterildi.

YILDIRIM: "SON MODEL BİRİYLE İLGİLENİYORUZ"

Aziz Yıldırım'ın İzmir'de delegelere üstü kapalı olarak bahsettiği, uzun zamandır planlamasını yaptığı bu projeyle ilgili bu sabah Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıda konuşma öncesi gelen sorulara karşılık isim vermeden "Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz" sözleriyle bahsetmesi dikkat çekti.

(Sporx)

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