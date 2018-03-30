Aziz Yıldırım başkan adayı olduğunu resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında başkanlığa adaylığını resmen açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Projelerimizle ilgili açıklamaları ilerleyen günlerde yapacağım. Salonun fiziki şartlarından dolayı birçok arkadaşım gelemedi, onları davet edemediğimiz için özür diliyorum.

Göreve 1998 senesinin şubat ayında geldiğimizde, karşımızda çok parçalı, dağınık bir camia vardı. Bugün, 20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım.

İlk olarak taraftarımızı düşünerek tesisleşme hamlesine başladık. Dünyaca ünlü futbolcuların transferleriyle tüm gözlerin Fenerbahçe üzerine çevrilmesini sağladık.

İki kutuplu lig düzeni oluşuyordu. (Fenerbahçe ve diğerleri) 2009-2010'da da tıpkı Denizli'de olduğu gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi sağlanıyordu. Ertesi sezon şampiyonluğu kazandık. Tarihinin en güçlü döneminde hain kumpas ve 3 Temmuz'la karşı karşıya geldik. Bu öyle bir oyundu ki Atatürk'ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmek amaçtı... Kendi tuzaklarına takıldılar..."

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

"Savcı son sözümü sorduğunda 'Dar ağacında olsak bile tek sözümüz Fenerbahçe' diyerek büyük Fenerbahçe taraftarını düşerecek bir şey yapmadım. Süreç şahsımın 1 yıl hapis yatması, Avrupa'dan men cezası ile devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadık. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil, spor kulübüdür diyerek amatör branşlara yatırım yaptık ve başarılar kazandık."

"ONUR VE GURURLA AÇIKLIYORUM"

"Onur ve gururla Fenerbahçe başkan adaylığımı açıklıyorum"