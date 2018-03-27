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Aziz Yıldırım başkanlık seçimini kazanırsa Emre Belözoğlu'na sportif direktörlük teklif edecek

Haziran'daki seçimde Ali Koç ile başkanlık mücadelesine girecek olan Aziz Yıldırım hummalı bir çalışma içerisinde.

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Yeni sezon planlarını da yapan Fenerbahçe'nin patronu yeniden başkan seçilmesi halinde Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu'na profesyonel idarecilik görevi vermeyi düşünüyor.

Yıldırım, tecrübeli oyuncuyu futbol takımının başına sportif direktör olarak getirecek.

Daha önce de Fenerbahçe'de görev alması önerilen ancak birkaç yıl daha futbol oynayacağını belirterek teklifi geri çeviren Emre Belözoğlu'nun, bu kez Sarı-Lacivertli takımda görev almaya sıcak baktığı belirtildi.

Başakşehir'in yıldızı, yönetim ve teknik heyet arasındaki köprüyü kuracak. İtalyanca ve İngilizceyi çok iyi derecede konuşabilen Emre Belözoğlu'nun bu görev için biçilmiş kaftan olacağı kaydedildi. (Skor)

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