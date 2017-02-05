Aziz Yıldırım: Beşiktaş'ı yenip...

Zorlu derbi tek maç üzerinden oynanacağı için kaybeden taraf kupaya veda edecek. Bu bakımdan da ligden sonra kupada da bir şok yaşamak istemeyen Fenerbahçe’de seferberlik ilan edilmiş durumda...

Futbolcuları tekrar havaya sokmak isteyen başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de kolları sıvadılar. Başkan Yıldırım ve kurmayları dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek son idmanı izlediler. Başkan ve yöneticiler futbolcularla konuşmalar yaparak onları yeniden havaya sokmaya çalıştılar.

‘CAMİAYI ÇOK ÜZDÜNÜZ’

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek kısa bir konuşma yapan başkan Aziz Yıldırım, “Camiayı çok üzdünüz. Bu formaya layık bir oyun oynamıyorsunuz. Beşiktaş’a Vodafone Arena’da ilk yenilgisini yaşatarak kendinizi affettirin” ifadelerini kullandı.

Bu arada başkan Yıldırım bazı yıldız oyuncularla da özel görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Haberturk