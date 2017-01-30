Şenol Güneş: Hiçbir başkana olumsuz tezahürat yapılmasın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahalarında 5-1 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Oyunun genelinde iyiydik. Oyunu yönetmedeki bazı eksikliklerimiz dışında iyiydik. 5-1'lik sonuç her şeyin mükemmel olduğunu göstermez. Cenk iyiydi. Cenk hareketli olup koştuğu zaman daha iyi olacak. Hala o konuda mesafe alması gerekiyor. İlk değişikliği Atiba ile yapmak istiyordum ama Talisca'yı olağanüstü pas hataları nedeniyle çıkardım."

Aziz Yıldırım cevabı

"Ayrıştırıcı şeyler konuşmayacağım. Hiçbir başkana olumsuz tezahüratlar olmasın. Trabzonspor'un başarılı olmasını, Trabzon şehrinin ekonomik ve sosyal sıkıntıları olmamasını isterim. Verilmeyen penaltı pozisyonunda penaltı olduğunu düşünmüyorum. 3 maçtır hakemlerin bizim lehimize olduğunu görmedim. Hakem eleştirilerine saygı duyuyorum. Alanya, Osmanlı ve bu maçta bizim hak etmediğimize inanıyorlarsa saygı duyuyorum."