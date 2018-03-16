Aziz Yıldırım derbi primini 1 milyon euro olarak belirledi
Fenerbahçeli futbolcular, dev derbide Galatasaray'ı devirirse 1 milyon euroluk primi almaya hak kazanacak.
Fenerbahçeli futbolcular bu sezon 3 kez son anda yaptığı kayıplarla başarı priminin kıyısından döndü.
Ligin ilk yarısının son haftasında alınan beraberlik yüzünden 6 maçlık primi kaçıran futbolcular, daha sonra üst üste 3 karşılaşma için belirlenen primi galibiyet serisi yakalayamadığı için kaçırmıştı.
Başkan Aziz Yıldırım bu sefer ise tek maç için ödül koydu. Şayet sarı-lacivertliler yarın ezeli rakipleri Galatasaray'ı devirmeyi başarırsa 1 milyon euroluk primi almaya hak kazanacak.
Hatta başkan Aziz Yıldırım'ın duruma göre bu primi 1.5 milyon euroya çıkarması bekleniyor.
(Vatan)
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