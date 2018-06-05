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Aziz Yıldırım eşyalarını topladı, vedalaştı

20 yıl sonra başkanlık koltuğunu kaybeden Aziz Yıldırım dün kulüp binasındaki odasını boşalttı. Kulüp çalışanlarıyla da vedalaşan Yıldırım, duygulu anlar yaşadı.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’NİN önceki gün yapılan kongresinde başkanlık koltuğunu Ali Koç’a bırakan Aziz Yıldırım’dan kulübe veda... 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalan Yıldırım, dün sessiz sedasız kulüp binasına geldi. Odasındaki özel eşyalarını toplayan ve aracına taşıtan Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı daha sonra kulüp çalışanlarıyla teker teker tokalaşarak vedalaştı. Zaman zaman duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Aziz Yıldırım, “Hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır burada birarada bulunduk. Çok güzel günlerimiz geçti. Fenerbahçe’nin başarısı için bizim kadar sizler de elinizden geleni yaptınız. Artık veda vakti geldi. Ben hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin” diye konuştu. Kulüp çalışanları da “Biz de size teşekür ediyoruz. Hakkımız helal olsun” dediler.

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