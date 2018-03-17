Aziz Yıldırım futbolcuların kart görmemesi için uyardı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi Samandıra Tesisleri'e gidip Aykut Kocaman ve oyuncularla görüşmüştü. Aziz Yıldırım'ın oyunculara yaptığı uyarılar ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım evvelki gün teknik heyet ve oyuncularla buluşarak takıma tatlı sert uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe'de seçim çalışmalarına 'Galatasaray' mesaisi arası veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım takımla toplantı yaparak bir dizi uyarıda bulundu.
Samandıra Tesisleri'ne giden Aziz Yıldırım, oyuncularına destek verdiği kadar uyarılarda da bulundu. Başkan Yıldırım'ın en çok üzerinde durduğu konu ise kartlar oldu. Edinilen bilgiye göre Aziz Yıldırım, "Kırmızı kart görmeyin, sakin olun, hakemle uğraşmayın. Sahaya çıkıp sadece futbolu düşünün ve alacağınız sonuçla camiamızı memnun edin" ifadelerini kullandı.
(Futbol Arena)
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