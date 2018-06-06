Aziz Yıldırım kimseyle görüşmüyor

Fenerbahçe'nin pazar günkü tarihi kongresinde bir devir sona ermiş, Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlık koltuğunu kaybetmişti. Seçin günü erkenden stada giden ve yaklaşık 14 bin kişiyle tokalayan Yıldırım, sayım başladıktan sonra süre ortadan kaybolmuştu. Eski başkanın, sayımda çok geride öğrendikten sonra ilk olarak stat otoparkına gittiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım, seçimin kaybetmesinin büyük oranda belli olmasının ardından ise soluğu başkanlık odasında aldı. Yıldırım'ın burada özel eşyalarını toplayıp daha sonra stattan ayrıldığı öğrenildi. Pazartesi günü ise odayı tamamen boşalttı. Eski başkan Yıldırım'ın seçim günü en yakın dostlarının bile telefonlarını açmadığı kaydedildi. Aziz Yıldırım'ın çok güvendiği isimlerin bile oylarını alamaması nedeniyle son derece üzgün ve kızgın olduğu belirtildi. Eski başkan bir süre inzivaya çekildi.

AİLESİYLE MORAL DEPOLUYOR

Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Yıldırım, Instagram hikayesinde video paylaştı. Görüntülerde eski başkan Yıldırım'ın kızı Yaz ile oynadığı görüldü. Yıldırım'ın evinde çekilen videoda, eski başkanın kardeşi Ali Yıldırım ile eski asbaşkan İlhan Ekşioğlu'nun da olduğu ortamda, Aziz Yıldırım'ın son derece neşeli ve keyifli olduğu dikkat çekti.

(Fanatik)