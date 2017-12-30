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Aziz Yıldırım kongre öncesi sessizliğini koruyor

Kongre çalışmalarını sessiz bir şekilde yapan Başkan Yıldırım, şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımını olumsuz etkilemesini istemiyor.

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F.Bahçe'de 2018 Mayıs'ında kritik bir seçim yapılacak. Başkan Aziz Yıldırım ve adaylığını açıklayan Ali Koç çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Yıldırım'ın, çalışmalarını sessiz sürdürmesinin altındaki sır ortaya çıktı. 

YÖNETİMDEN CİDDİ UYARI 

Yıldırım, kongre çalışmalarının şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımını olumsuz etkilemesini istemiyor. Yönetim kendi alanındaki sorunları çözmek dışında hiçbir işe karışmıyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarına seçim kavgalarının içinde olmamaları konusunda uyarılarda bulunduğu da belirtiliyor.

(Akşam)

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