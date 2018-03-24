Aziz Yıldırım: Mehmet Ali Aydınlar'a çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile yapılan sözleşmenin detaylarını ilk kez açıkladı.

Mehmet Ali Aydınlar'dan önce Turkcell ve Katar'da bir firma ile görüştüklerini ifade eden Yıldırım, bu iki görüşmeden de sonuç alamadıklarını ifade etti.

İŞTE TARİHİ İMZANIN BEDELİ;

39 MİLYON DOLARLIK FOTOĞRAF;

-26 milyon dolar forma reklamı

-6 milyon dolar sağlık sponsoru

-3 milyon dolar üniversite yardımı

-1 milyon dolar bayan voleybol forma

-3 milyon dolar bayan voleybol isim anlaşması

-Üniversitede bir fakülte yapılması

Fenerbahçe ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında geçtiğimiz günlerde yapılan sponsorluk anlaşmasına değinen başkan Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile kulübün menfaatleri doğrultusunda el sıkıştığını söyledi.

"Adama çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık." diyen Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Ali Aydınlar'la, üniversiteyle ilgili Vefa Küçük ve Mahmut Uslu görüşürken, sağlık sponsoru olmak istediğini ifade etmiş. Yılda 1 milyon dolar bunun için ücret ödeyebileceğini söylemiş. Biz Medical Park'a 3 yılda 1 milyon dolar karşılığında hakkımızı verdik. Bir yanda 3 yılda 1 milyon dolar, diğer yanda yılda 1 milyon dolar. Bunun üzerine toplandık, üniversiteyi konuştuk. Üniversiteye destek olacağını ifade etmiş. 'Ne getirir ne götürür?' dedik. Bir tarafta tenkit ettiğimiz bir konu, öbür tarafta Fenerbahçe'nin menfaatleri... Bu kaynağı yaratmak zor. Çıkıp, 'Sponsor bulacağım, getireceğim.'... Peki niye sponsor olmadılar bugüne kadar. Hep kaçtılar da bu saatte mi sponsor olmak akıllarına geldi. 'Oturalım konuşalım.' dedik. Oturduk konuştuk. Altı sene, 1 milyon dolardan 6 milyon dolar sağlık sponsoru; 4 milyon dolardan 6,5 sene, 26 milyon dolar forma reklamı. Toplamı 32 milyon dolar. Artı 3 milyon dolar Fenerbahçe Üniversitesine yardım; artı kız voleybol takımına forma reklamı verilmesi 1 milyon dolar, eğer isim anlaşması yapılırsa 3 milyon dolar; artı Fenerbahçe, üniversite yaparsa kampüsü için yapılacak binalarda orada da 5 tane fakülte yapılacak her biri 10 bin metrekare, bu fakültelerden birini de kulübe yapıp hediye edecek. Sözleşme budur."