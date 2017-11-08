Aziz Yıldırım, Osmanlıspor maçından sonra Ali Yıldırım'la görüştüğü yönündeki haberi yalanladı

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bu akşam saatlerinde Doğan Haber Ajansı tarafından, içerisinde birçok yalan ve yanlış bilgi bulunan bir haber servisi yapılmıştır.

"Aykut Kocaman ve Yönetim Arasında Neler Yaşandı?" başlıklı haberde iddia edildiği gibi, Asbaşkanımız Sayın Ali Yıldırım ile Osmanlıspor maçının ardından herhangi bir görüşmem olmamıştır. Sayın Ali Yıldırım, maçın son düdüğünü beklemeden stattan ayrılarak havalimanına gitmiş, kafileyi orada beklemiştir. Sayın Aykut Kocaman ise kafileye katılmayarak, kendi özel işleri için Ankara'da kalmıştır. Yalan haberin devamında belirtilen, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'a bir mesaj ilettiğim, ertesi gün hocamızla konuştuğum ve haberin devamında benim ve hocamızın ağzından yazılmış diyalog da gerçeği yansıtmamaktadır.

Maçın ardından teknik direktörümüzün moralinin bozuk olması nedeniyle, kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmamış, daha sonraki günlerde ise telefonla haberde belirtilenle hiçbir ilgisi olmayan kısa süreli bir görüşmem olmuştur. Haberde geçen tüm diyalog ve olaylar hayal ürünüdür. Gazetecilerin görevi, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmektir ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmak en basit ifadeyle ahlaksızlık ve şerefsizliktir.

Haberde imzası bulunan şahıs, bundan 1 hafta - 10 gün önce, yeni spor müdürü olması münasebetiyle şahsımla tanışmak ve röportaj yapmak için benden randevu talep etmiştir. Ben de konuyu Asbaşkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu'na delege ettim ve kendisiyle röportaj yapılmıştır. İlgili şahıs, benimle röportaj gerçekleştiremediğinden bu tarz yollara başvurmakta, bu şekilde yalan haber yapmaktadır ve bu durum Doğan Grubu'na yakışmamaktadır.

Bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun dikkatine sunarım.

Aziz YILDIRIM

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı