Aziz Yıldırım, Ozan Tufan için Aykut Kocaman'a ricacı oldu

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı öncesi Ozan Tufan konusu gündemde durmaya devam ediyor. 5 Ocak sabahı başlayacak Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyen Ozan Tufan için Başkan Aziz Yıldırım devreye girdi.

AZİZ YILDIRIM'IN OZAN TUFAN TALEBİ

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda Ozan'ın kamp kadrosunda olmayacağı genç oyuncuya söylendi. Ancak bu tabloya rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın yıldız futbolcuya son bir şans daha verilmesini istediği ifade edildi.

Şampiyonluk yolunda sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında birçok futbolcusuna ihtiyaç duyacak. Olası sakatlıklar ve cezalılar düşünüldüğünde kalan 17 final maçı söz konusu. Bu nedenle Başkan Yıldırım ve yönetimde, Ozan'ın bu maçlarda rol oynama ihtimali olduğu fikri hakim.

Bu gelişmenin ardından Ozan Tufan kararının teknik heyet tarafından bir kez daha gözden geçirileceği ve nihai kararını kısa süre içinde verileceği belirtildi.

22 yaşındaki futbolcu da sürpriz şekilde kadro dışı kalmasının ardından büyük şok yaşadı. Ne yapacağı konusunda kararsız olan Ozan, kendisi ile ilgili alınan kararın değiştirilmesini bekliyor.

Henüz genç orta saha için ciddi bir teklif ortada yok. Devre arasında kendisine uygun bir takım bulma ihtimali az. Bu nedenle affedilmemesi durumunda ligin ikinci yarısını takımdan ayrı şekilde bireysel çalışmalarla geçirmek zorunda kalacak. Bu da Ozan Tufan'ın iyice geriye gitmesi anlamına geliyor.

5 Ocak'taki kamp çalışmaları öncesi bugün ya da yarın futbolcu ile ilgili kesin kararın verilmesi bekleniyor.

Ozan Tufan, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi. Ozan, 3 gol atıp 2 asist yaparken, 772 dakika sahada kaldı. Öte yandan Ozan, 4 kez Avrupa Ligi ve 1 kez de Türkiye Kupası'nda süre aldı.

Ayrıca genç futbolcunun maaşına zam istediği de gelen bilgiler arasında.