Aziz Yıldırım, PSV Eindovhen modelini Fenerbahçe'ye getiriyor

Ali Koç ile amansız bir seçim yarışına girmeye hazırlanan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için dev projelerini bir bir hayata geçiriyor. Fenerbahçe Lisesi, Fenerbahçe Koleji, alt yapı ve tesis yatırımlarının ardından Samandıra’da uzman bir ekiple beraber scout üssü kurmaya hazırlanan Yıldırım’ın köklü değişiklere gideceği öğrenilirken 66 yaşındaki başkanın sarı lacivertli camianın süregelen seyrini değiştirmek için çalışmalara başladığı, bunun için de profesyonel bir heyeti Hollanda’nın PSV Eindovhen kulübüne gönderdiği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM HOOİJDONK VE KUYT'TAN YARDIM İSTEDİ

Avrupa futboluna kazandırdığı yıldız futbolcularla bilinen ve Hollanda’nın en köklü kulüplerinden biri olan PSV’den bir hayli etkilenen Aziz Yıldırım’ın burada kurulan sistem ve organizasyon yapısını Fenerbahçe’de denemek istediği ifade edilirken, Yıldırım’ın Türkiye’de belirlediği uzman ekibin yanı sıra eski futbolcularından Kuyt ve Hooijdonk’tan da yardım alacağı öğrenildi. Scout ve alt yapı konusunda eski nazaran daha fazla ciddi bir yatırım içerisine giren Aziz Yıldırım’ın icraatlarının bunlarla sınırlı kalmayacağı anlaşılırken, futbolda Avrupa piyasasına yıldız oyuncu kazandırma projesinin en kısa sürede başlayacağı ve Fenerbahçe’nin bu projelerle maddi olarak bir hayli rahatlayacağı tahmin ediliyor…