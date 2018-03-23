Aziz Yıldırım Samandıra'ya futbol üssü kuruyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra'daki dev araziyi satın alıyor. Böylece Sarı-Lacivertlilerde altyapı Samandıra'ya taşınacak.

Alt ve üst yapı tek merkezde

Bu satın almadaki amaç ise tesisleri tek bir merkezde toplayarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmak alt ve üst yapının bir arada olmasını sağlamak...

Aziz Yıldırım yıllardır üzerinde durduğu proje için son detaylar görüşülecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde çalışmalar başlayacak. Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce de Tuzla ve Gebze'de arazi bakmıştı.

(Milliyet)