Aziz Yıldırım: Şampiyonluk şansını kaybetmedik

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle Ankara'da özel bir gece organize edildi.

Fenerbahçe Ankara Şubesi ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla Sheraton Hotel'de düzenlenen geceye Başkan Aziz Yıldırım, Başkanvekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlar Nihat Özbağı ve Önder Fırat'ın yanı sıra; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sadık Yakut, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Eski milletvekilleri, Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Levent Tacer, Danıştay ve yargıtay üyeleri, Emekli korgeneraller, Emekli emniyet mensupları ile üyelerimiz katıldı.

Organizasyonda davetliler barkovizyondan Fenerbahçe Televizyonu'nun hazırladığı "Sevdanın Adı Fenerbahçe" belgeselinden kısa bir bölümü izledi.

Ardından Başkan Aziz Yıldırım, kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmasından derlenenler şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin bugün 350-400 milyon Euro borcu vardır. Fenerbahçe'ye benimle beraber yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla bu borç sıfırdır. Bugün stadı saymıyorum; kapalı salon, Ankara Tesisleri, Topuk Yaylası Tesisleri, Edirne, Antalya, Sapanca, Eskişehir ve her yerde alınan araziler ve bunların üzerine yapılan tesisler... Bunların değerini ortaya koyduğun zaman bu borcu karşılar. Türkiye'de Fenerbahçe'den mali durumu daha iyi olan hiçbir kulüp yoktur.

1998'de başlayan serüvende 2001 yılında şampiyon olduk ve ben bu şampiyonluğun ardından ailemle yaptığım görüşmeler sonunda başkanlığı bırakacağımı ifade ettim ama sizler ve taraftarlar bırakmamam için baskı yaptınız ve tekrar seçildim ve başkanlığa devam ettim. Sonra 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yendik, tarihe geçtik. 2004-2005'te Fenerbahçe şampiyon oldu, hep beraber kutladık. 2006'da FETÖ operasyonları başladı ve Denizli'de maç 16 dakika uzatıldı ve maçın sonunda şike yapmadığımız için maçı kaybettik. Şampiyonluğu kaybettiğimiz için de ben istifa ettim. O zaman da yine FETÖ organizasyonuyla askeri problemi çıkarıldı ama devlet büyükleri ve sizlerin baskısıyla tekrar başkanlığa aday oldum ve sizlerin oylarıyla tekrar başkan seçildim.

2011'de hepimizin zorlu geçen mücadelesi sonunda tekrar şampiyon olduk. Ama 3 Temmuz sabahı bizle Metris'e gittik. Önce Vatan'a, Vatan'dan hastanelere ve aradan Metris'e gittik. Demin yazımda okudunuz, "Beni Fenerbahçe'mden kopardılar" dedim. O yazıyı kaleme almamın sebebi, benimle yapılmak istenen pazarlıklardır. O pazarlıklarda, "Sen başkanlığı bırak, biz gereğini yapacağız. 2-3 ay içerisinde dışarı çıkarsın" dediler. Ama ben gördüm. Gördüğüm şeylerden dolayı, "Hayır, başkanlığı bırakmayacağım" dedim. Cehennem donana kadar Fenerbahçeliyim, dedim. Savcı son sözümü sordu, "Dar ağacında olsak bile son sözüm Fenerbahçe" yazdırdım. Maalesef bizler Metris'te 1 yıl, dört duvar arasında; sizler, taraftarlar, divan kurulu üyeleri dışarıda hepiniz aynı mücadeleyi verdiniz. Geçen gün de söyledim, Fenerbahçeli kadınların 3 Temmuz'daki rolü çok büyüktür. Onların stada gelmeleri, stadı doldurmalarıyla yeni bir Kurtuluş Savaşı başlamıştır: Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı. Bununla beraber Fenerbahçe o günden itibaren bu ülkeye yön vermiştir. Ben devlet büyüklerine de söyledim; bu ülkede yaşayan herkesin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçelilere bir teşekkür borcu vardır. Çünkü Fenerbahçelilerin direnişiyle 15 Temmuz'da Türk insanı sokağa dökülmüş ve liderleriyle, o gün mücadele eden insanlarla beraber karanlığa gidecek olan Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmışlardır.

Ben 20 sene başkanlık yaptım. Öyle zannediyorum ki, Allah kimseye nasip etmez. Çocuklarıma, aileme, hepsine verebileceğim en büyük hediyedir, onurdur, şereftir. Ben bundan başka ne verebilirim onlara? Aziz Yıldırım öldüğü zaman mezarı bellidir; Karacaahmet'te. Kaçacak dediler. Hepsi kaçtı. Ben 6 yıl 3 ay ceza yemişken özel uçakla Türkiye'ye geldim. Havaalanından hapishaneye gideceğim. Onun için geldim, bilerek geldim. Ama onlar kaçtılar. Bu benim aleyhime yazıp çizenlerden kaç tane yürekli var ceza yiyip de yurt dışından Türkiye'ye gelecek. Kaç tane var?

Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey Fenerbahçe için hayırlı olsun."

"Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasında 6.5 sene boyunca yılda 4 milyon dolar alacağız. UEFA'ya 6 yıl boyunca gelir gösterme şartımız vardı."

Başkan Aziz Yıldırım daha sonra kürsüye Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nu davet etti. Kanadoğlu yaptığı konuşmada Başkan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'ye kazandırdığı eserler için teşekkür etti.

Gecede konuklar Başkan Aziz Yıldırım'la bol bol fotoğraf çektirerek sohbet etti.