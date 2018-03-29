Aziz Yıldırım, seçim öncesi Robben müjdesini vermek istiyor

Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde çalışmalarını sürdüren Başkan Aziz Yıldırım Arjen Robben'i transfer etmek için kesenin ağzını açmış durumda..

SENELİK 4 MİLYON

Bayern Münih ile son sezonunu yaşayan Arjen Robben'e 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Her bir yıl için 4 milyon Euro garanti para önerilecek.

Maç başı paralar da ilave edilecek. Fener, Robben'e bonservis ücreti ödemeyecek. Ama 5 milyon Euro civarında bir imza parasının verilmesi söz konusu. Böylece Robben'in garanti parası 17 milyon Euro olacak.

TEMAS KURULACAK

Arjen Robben'in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim ile Robben arasındaki görüşme Almanya'da olacak.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben, kararsızlık yaşamasından dolayı rahatsız hissettiğini söylerken takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

''BÜYÜK BİR SORUN!''

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan 34 yaşındaki futbolcu, ''Benim için büyük bir sorun. Ne yapacağım, gelecekte nerede olacağım bunun için hiçbir karar verilmedi. Böyle olunca kafanızda bir sürü opsiyon oluyor. Farklı seçeneklerde var tabii. Ama henüz kararımı vermedim.'' dedi.

''TÜM SEÇENEKLER MEVCUT''

Futbola odaklanmak istediğini belirten Robben, ''Futbol bir iş. Sonunda tüm seçenekler mevcut. Nisan ayındaki maçlara odaklandım. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Lig devam ediyor ve lig kupası maçlarımız var. Kafamda bunların olması lazım, ''Gelecek sezon nerede olacağım'' sorusu değil.'' sözlerini kullandı.

''KARİYERİMİN SONUNA YAKLAŞTIM''

34 yaşına geldiğini ve kariyerinin son dönemlerini yaşadığını kaydeden tecrübeli futbolcu, ''Kariyerimin sonuna doğru yaklaşmak kararımı zorlaştırıyor. Hep oynayacağım diyorsunuz ama ne olacağını bilemiyorsunuz. Vücudum gittiği sürece devam etmek istiyorum ve şu anın tadını çıkarmak istiyorum.'' diyerek sözlerini tamamladı.

(Takvim)